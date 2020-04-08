Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы – адвокат

08.04.2020, 10:26, Новости дня

Подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова суд первой инстанции приговорил к 13 годам лишения свободы. Об этом 7 апреля в Facebook сообщил его адвокат Олег Веремиенко.

“13 лет лишения свободы по ст.111 (госизмена), ст.258-3 УК (создание террористической организации. – “ГОРДОН”) – такой приговор суда по делу экс-пленного “ДНР” Ивана Безъязыкова. Суд первой инстанции признал Безъязыковая виновным в том, что он, полковник военной разведки ВСУ Иван Безъязыков, якобы перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта с РФ”, – написал адвокат.

По его словам, прокуратура просила приговорить Безъязыкова к 13,5 годам лишения свободы.

“Защита готовит апелляцию на приговор, поскольку наш подзащитный виновным себя не признает. Плюс обвинения – политически мотивированные, учитывая попытки ГПУ (времен правления Юрия Витальевича Луценко) и СБУ навесить на полковника ответственность за сбитый Boeing МН17 и за Иловайский котел”, – заявил Веремиенко.

Вирок по справі Без"язикова ч.1 13 (тринадцять) років позбавлення волі за ст.111 (держзрада), ст.258-3 КК – такий вирок суду в справі екс-полоненого днр Івана Без"язикова (відео).Суд 1-ої інстанції визнав Без"язикова винним в тому, що він – полковник військової розвідки ЗСУ Іван Без"язиков ніби-то перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту з РФ.Прокурор ГПУ просив – 13 років і 6 місяців ПВ з конфіскацією майна, суд постановив – 13 років ПВ без конфіскації, але з позбавленням військового звання "полковник ЗСУ".Також суд визнав факт незаконного затримання Івана Без"язикова СБУшниками в грудні 2016, всупереч вимогам ст.208 КПК – тобто без ухвали слідчого судді.Також суд визнав всі допити Без"язикова на досудовому слідстві – незаконними.Резюме. Як тут не згадати Йосифа Віссаріоновича Сталіна з його 58 статтею радянського КК?"У нас нет пленных. Есть – предатели!" (с) Сталінp.s. Захист готує апеляцію на вирок, оскільки наш підзахисний – винним себе не визнає.Плюс обвинувачення – є політично-мотивованим, з огляду на спроби ГПУ (часів правління Юрія Віталійовича Луценка) і СБУ – навісити на полковника відповідальність за збиття боїнга #mh17 (пам"ятаєте публікацію LIGA.Net пів року тому, які стверджували, що полковник Без"язиков чуть лі не особисто із рогатки збив боїнг #mh17 ?), і за Іловайський котел.Згадаємо їх провал в справі командира 51 окремої мехбригади ЗСУ Павла Пивоваренка (якого теж один із заступників генпрокурора Луценка 3 роки тому – звинуватив в тому, що він ніби-то перейшов на бік ворога і злив "секретні" карти Іловайьскої операції ворогам), а потім виявилось, що полковник Пивоваренко – загинув в бою під Іловайськом сам!Хочу додати, що більш старшого кадрового офіцера ЗСУ аніж полковник (Без"язиков), з числа тих, хто не втік з поля бою під Савур-Могилою і Степанівкою – в середині серпня 2014, і не загинув, але потрапив в полон – немає. Тому ГПУ придумало історію про те, що є "зрадник" – який злив ворогу всі карти Іловайської операції, із-за чого на їх думку і трапився Іловайськ, і Іловайська тисяча. От де криється неприхована фальсифікація!#pow, #RussianUkrainianWar, #mh17 Posted by Oleg Veremiyenko on Teisipäev, 7. aprill 2020

“Судебный репортер” уточнил, что решение принял Шевченковский райсуд Киева.

Безъязыков в августе 2014 года попал в заложники к боевикам “ДНР”, когда во главе переговорной группы пытался договориться о вывозе раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией “ДНР”. В СБУ утверждали, что имеют доказательства работы Безъязыкова на боевиков и российские спецслужбы. По словам тогдашнего руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в форму вооруженных сил РФ и имел при себе оружие.

Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке.

28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками “ДНР”. 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.

Шевченковский райсуд Киева в декабре 2016 года избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор его арест продлевали.