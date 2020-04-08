Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка

08.04.2020, 10:20, Разное

Маленький Ренн Мартин-Йосеф появился на свет семь месяцев назад, в конце октября прошлого года. Тогда Рики выложил снимок в личный Instagram, порадовав своих поклонников. Там же несколько часов назад певец опубликовал первые, черно-белые, снимки подросшего мальчика, подписав их фразов: “А вот и мой Ренн Мартин Йосеф. Ребенок дома”.

Фото Ренна из Instagram Рики Мартина

О появлении на свет четвертого ребенка 47-летний Мартин рассказывал еще в сентябре прошлого года во время торжественного ужина Human Rights Campaign в Вашингтоне. Получая награду за вклад в защиту прав нетрадиционных пар и семей, он сказал со сцены:

Моя семья здесь. Мой муж Джван, мои близнецы Валентино и Маттео. Я люблю вас всем сердцем: вы моя сила, мое вдохновение и мотивация, чтобы заниматься тем, что я делаю. Вы самые лучше! И я очень люблю свою дочь Люсию, она свет моей жизни. И, кстати, у меня есть новости. Мы “беременны”. Мы ждем рождения еще одного ребенка. Я люблю большие семьи.

Кстати фото своей третьей дочки Люсии певец в свое время также опубликовал спустя несколько месяцев после ее рождения: возможно, это становится доброй традицией в семье музыканта и его партнера и возлюбленного Джвана Йосефа. Напомним, что именно Люсия Мартин-Йосеф, родившаяся в конце декабря 2018 года, является первым общим ребенком Рики и Джвана и третьим для самого Рики.

Рики Мартин с дочкой Люсией

Еще в 2008 году певец усыновил двух сыновей — близнецов Маттео и Валентина, рожденных от суррогатной матери. Два года спустя Мартин впервые открыто заявил о своей гомосексуальности и сказал, что состоит в отношениях. Однако в 2014 году он расстался со своим бойфрендом на тот момент, Карлосом Гонсалесом Абеллу, а в 2016 году начался его роман со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они официально поженились в январе 2018-го года.

Помню, как я увидел его картины и они свели меня с ума, потому что мне действительно очень нравится то, что он делает. Он очень оригинален. Я связался с ним и начал коллекционировать его работы. А недавно мы обручились, —как-то рассказал в интервью про своего мужа Рики

Рики и Джван с сыновьями музыканта Маттео и Валентином