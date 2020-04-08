Елизавета Боярская и Максим Матвеев поздравили старшего сына с днем рождения: новое семейное фото

08.04.2020, 10:20, Разное

День рождения старшего сына в кругу семьи – добрая традиция, которую супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев не нарушают уже много лет. Но если раньше пара устраивала для Андрея тематический яркий праздник – то в духе атмосферы франшизы “Звездные войны” (которую любит и сам Максим), то в стиле фильмов про волшебника Гарри Поттера – теперь же праздник отмечали в более скромном формате и в более тесном семейном кругу. Причина – конечное же, всеобщий призыв к самоизоляции, которому родители Андрея неукоснительно следуют.

Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет – чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим P.S: праздник-праздником, но мы сидим дома, пожалуйста, давайте проявим терпение и заботу друг о друге! Мы скоро обязательно будем гулять и наслаждаться весенней погодой, надо только немного подождать!!! Пожалуйста, оставайтесь дома! Спасибо! Всем чудесного настроения,

– написала Елизавета в своем Instagram и поделилась семейным фото. Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям, а некоторые отметили, что мальчик очень похож на юного Леонардо Ди Каприо.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном Андреем

Напомним, актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в августе 2009 года на съемках фильма режиссера Игоря Копылова “Не скажу”, а уже летом 2010-го поженились. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности, но в интервью нашему изданию рассказывали о воспитании ребенка. 5 декабря 2018 года у Андрея появился младший брат Гриша, но его снимками пара делится еще реже, чем фотографиями старшего ребенка.

Максим Матвеев с сыном Григорием

Находясь на карантине, Елизавета Боярская уже писала в личный блог, что в отсутствие новых репетиций, съемок и спектаклей все ее внимание теперь сконцентрировано на детях, муже и доме. Однако еще до событий последних месяцев актриса также говорила в интервью Светлане Бондарчук, что многие домашние обязанности – в том числе и воспитание детей, она делит с мужем практически поровну:

Максим может сделать все. Если мне срочно надо уехать и оставить его одного с двумя детьми, я буду совершенно спокойна. Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится. Несмотря на то что я “сумасшедшая”, в хорошем смысле, мамаша. Но сейчас, пока Гриша маленький, я в большей степени с ним, а Максим “взял на себя” Андрюшу. Он с ним и занимается, и в шахматы играет, и завтрак ему готовит. Грудному малышу пока лучше быть с мамой, поэтому я чаще с Гришей на руках, а Максим – с Андрюшей. Но тем не менее все равно мы оба можем все. Максим может и приготовить, и накормить, и поиграть, а я могу отвести, приготовить, организовать детский праздник. Я не знаю такой обязанности, которая и Максиму была бы неведома, и мне была бы не под силу. Нам так нравится воспитывать наших детей, мы получаем от этого такое колоссальное удовольствие! У нас с Максимом есть общая черта – мы немножко такие педанты с синдромом отличника. Он вообще окончил школу с медалью. Я – на “4” и “5”, но, так или иначе, у меня синдром отличницы серьезный. Мы любим штудировать книги по воспитанию, любим четкое расписание. Мы в этом вопросе сходимся, нам нравится так жить.