Рубль снизился к доллару при открытии торгов на МосБирже

08.04.2020, 10:18, Новости дня

Доллар немного вырос, евро снизился на старте торгов на Московской Бирже. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 75,51-75,72 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 75,62 рубля — это на 8,06 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 82,04 рубля, опустившись на 25,26 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 7,11 копейки до 78,51 рубля.

Нефть дорожает в среду на фоне надежд на то, что по итогам встречи ОПЕК+ в четверг производители договорятся о сокращении добычи.

К 10:01 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1% и составила $32,19 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 3,8% до $24,52 за баррель.