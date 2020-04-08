Полузащитник “Арсенала” Торрейра хочет вернуться в чемпионат Италии

08.04.2020, 10:18, Новости дня

Уругвайский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Calciomercato.com, агент футболиста уже связался с "Миланом" и "Наполи".

По информации издания, футболист все больше разочаровывается в "Арсенале" и надеется вернуться в Италию, где он ранее играл за "Пескару" и "Сампдорию".

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость 24-летнего уругвайца в 45 миллионов евро. "Канониры" в 2018 году заплатили за переход хавбека 29 миллионов евро.

Торрейра в текущем сезоне в составе лондонцев принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.