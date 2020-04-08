 

Полузащитник “Арсенала” Торрейра хочет вернуться в чемпионат Италии

08.04.2020, 10:18, Новости дня

Уругвайский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Calciomercato.com, агент футболиста уже связался с "Миланом" и "Наполи".

По информации издания, футболист все больше разочаровывается в "Арсенале" и надеется вернуться в Италию, где он ранее играл за "Пескару" и "Сампдорию".

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость 24-летнего уругвайца в 45 миллионов евро. "Канониры" в 2018 году заплатили за переход хавбека 29 миллионов евро.

Торрейра в текущем сезоне в составе лондонцев принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Захарова назвала любимое место отдыха

06.03 / В группу риска вошли 38 российских банков

06.02 / Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-160М после глубокой модернизации

14.02 / Свистопляска по-турецки: чем чревата истерия Анкары в отношении России

17.03 / Австрия объявила о прекращении авиасообщения с Россией и Британией

13.02 / В мире: Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

22.02 / Гонка на собачьих упряжках: не просто праздник, а бренд Камчатки

04.03 / Рада отправила в отставку премьера Украины Гончарука и назначила вместо него Шмыгаля

13.02 / Сотрудника колонии заподозрили во взятке от осужденного на карту жены

17.02 / Россияне не хотят эвакуироваться с Diamond Princess раньше времени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска