Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца «Теодор Рузвельт»

08.04.2020, 10:16, Новости дня

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку после скандала, связанного со вспышкой коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт».

«Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил нынешнего заместителя министра Армии Джима Макферсона в качестве исполняющего обязанности министра Военно-морских сил», – написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4

— @EsperDoD (@EsperDoD) April 7, 2020

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.

Во вторник и.о. главы ВМС США Томас Модли накричал на уволенного капитана авианосца, назвав его «наивным и глупым». Модли также назвал действия Крозье «предательством команды флота», он добавил, что экипажу корабля надлежит выполнять свою работу.

После этого группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности и. о. министра ВМС за оскорбления в адрес капитана авианосца, поскольку «он совершенно не способен командовать военно-морским флотом в это трудное время».