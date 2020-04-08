Общество: Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

08.04.2020, 10:16, Новости дня

К концу первой недели, проведенной в четырех стенах, москвичи массово вывалили на улицу. Причем погулять вышли молодые, что сразу отразилось на статистике: больше половины новых зараженных – младше 45 лет. Сам президент вынужден предупредить россиян о том, что пик эпидемии еще впереди. Что заставляет людей нарушать карантин именно сейчас и чем грозит массовый досрочный выход граждан из режима самоизоляции?

Владимир Путин во вторник предупредил, что «пик эпидемии» в РФ еще не пройден. «Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», – цитирует президента сайт Кремля. Путин призвал россиян самым внимательным образом следить за ситуацией с коронавирусом.

От десяти дней до двух недель может потребоваться до выхода на «плато», то есть до стабилизации числа заболевших, сообщила Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший глава Минздрава. И то, это возможно только «если мы будем рационально себя вести», – призвала Скворцова. В таком случае, на «плато» РФ останется до первой декады–середины июня, после чего «пойдем в обратную сторону», отметила руководитель ФМБА, сославшись на прогнозы экспертов.

Скворцова предупредила: в монотонной ситуации у людей часто возникает психологическое выгорание, необходимо проследить, чтобы это не привело к нарушению режима самоизоляции. Похоже, что именно это явление и случилось в понедельник-вторник в столице. Москвичи, не дожидаясь «выхода на плато» сами вышли из дома, массово нарушая режим самоизоляции.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если верить индексу самоизоляции компании «Яндекс». Это интегрированный показатель, который рассчитан на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса» – от поисковой системы и онлайн-учебников до вызова такси или просмотров навигатора. Чем оценка выше – тем лучше горожане соблюдают рекомендации властей. Индекс самоизоляции в Москве днем во вторник составлял 2,9. Это довольно много, однако неделю назад этот показатель составил 3,6 балла.

К слову, заметим, что свежие социологические замеры вроде бы дают иную картину. Судя по опубликованному во вторник опросу ВЦИОМ, 81% россиян утверждает, что все их ближайшее окружение соблюдает самоизоляцию, в которую, впрочем, включен и «отъезд в отдаленное место».

Отчасти то, что на улицах Москвы стало более людно, можно объяснить решением возобновить работу на некоторых промышленных объектах. Как сообщил накануне вице-мэр Владимир Ефанов, с понедельника начали восстанавливать работу 250 средних и крупных предприятий. Но не факт, что именно их работники «сделали погоду» в масштабах города.

Возможно, столичных жителей «спровоцировала» на выход наружу более-менее теплая солнечная погода. Можно предположить, что дело в «рутинизации», то есть к новостям о вирусе горожане успели привыкнуть. Пик психологической эскалации действительно прошел, – констатирует социолог, гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Сильного скачка заболеваемости не происходит. Люди находятся в более спокойной ситуации, не видят в своем непосредственном окружении больных и поэтому пружина разжимается сама по себе, – сказал Фирсов газете ВЗГЛЯД. – Люди начинают выходить на солнышко, хоть и холодно на улице, особенно дети, которых очень сложно удержать. Я по дороге в магазин прохожу мимо площадки, где дети спокойно играют в волейбол».

Нарушения могут быть следствием не только психологического расслабления, но и, напротив – напряжения, констатировал эксперт. «Далеко не все живут в комфортных условиях, многие зажаты в узком пространстве с кучей родственников», – заметил Фирсов. Зачастую человек может находить сам для себя «вескую причину» для нарушения режима самоизоляции, отметил эксперт. Главная – это поход в магазин как некая легализованная и социально приемлемая форма выхода из дома. «Человек идет не просто «болтаться», а по делу», – отметил Фирсов.

«Бывают разные мотивы, – добавил социолог. – У кого-то могут возникнуть мысль: раз город все равно пустой, то что может со мной случится со мной на улице? Некому меня заразить. И человек выходит гулять. В будущем на уставших от самоизоляции людей, не исключено, начнет воздействовать другой фактор – «мне уже нечего терять», но для этого еще рано».

При этом отметим, что число заболевших пока не снижается: по данным на вторник, в столице зарегистрировано 697 новых случаев COVID-19. Из них больше половины – младше 45 лет, что может свидетельствовать в пользу гипотезы о том, что именно молодежь чаще нарушает правила карантина. Всего инфицированных в столице – более 5 тысяч.

«Сидеть в самоизоляции – дело невеселое. Но всякое нарушение этого режима чревато опасными последствиями, – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. – Конечно, это отражается на ходе эпидемии и приводит к тому, что заражается все больше людей. Возможно, из-за таких нарушений и в других странах самоизоляция особо не влияла на снижение активности распространения заболевания. Графики показывают, что последние четыре недели кривые растут. Но с этим ничего не поделаешь. Такова природа человека и с этим трудно бороться».

Профессор не уверен, что сейчас в РФ необходимы более жесткие меры полицейского характера. «Общий уровень развития эпидемии и число летальных случаев невелико. Нужно дальше наблюдать за развитием эпидемии, прежде чем принимать какие-то категорические решения по изменению противоэпидемических мер. Пока можно оставаться на уровне самоизоляции» , – полагает вирусолог. Он надеется, что нарушение режима самоизоляции в РФ не будет слишком массовым и распространение COVID-19 скоро замедлится.

Принуждать людей соблюдать режим самоизоляции можно жесткими административными мерами, «но это не очень хорошо с электоральной точки зрения», рассуждает социолог Фирсов. Не всегда работает и естественный страх, отметил эксперт и добавил:

«Страх действует, когда в больницу увозят соседа или родственника, а картинкой из новостей уже не напугаешь».

В то же время доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев уверен: досрочный выход людей из самоизоляции приведет к увеличению числа больных и тяжело больных. «Массовый выход нужно правильно организовать, он должен быть постепенным. Сначала на работу должны выйти те, кто обеспечивает движение экономики. И только потом – все остальные», – сказал Зверев газете ВЗГЛЯД.

«А вместо административных или полицейских мер у населения должно работать гражданское самосознание. Люди должны понимать риски своего выхода на улицу. Иначе все наши достижения пойдут насмарку», – подчеркнул вирусолог.

С другой стороны, отметил он, длительный карантин чреват для психофизиологического здоровья. «Сейчас все думают о коронавирусе и забывают о других заболеваниях, а долгое сидение дома тяжело для психики. Потому выход из самоизоляции нужно правильно рассчитать, соотнести его с ресурсными возможностями врачей на местах, определить все риски и лишь затем начинать постепенный выход людей на улицы», – резюмировал Зверев.

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