 

«Была паническая атака»: Фигуристка Кристина Шошина в Италии заразилась коронавирусом

08.04.2020, 10:09, Разное

Медики Италии диагностировали у петербургской фигуристки Кристины Шошиной, находящейся сейчас в этом государстве, вирус COVID-19. Как призналась 20-летняя спортсменка, она старается не падать духом и надеется на лучшее, но порой её охватывает страх.
О проблемах со здоровьем Кристина Шошина пояснила в онлайн-беседе через Instagram с российской фигуристкой Станиславой Константиновой. Петербургская спортсменка пояснила, что во время путешествия на круизном корабле находились, помимо неё, ещё 9 соотечественников, и ни у одного из них тестирование не показало заражение коронавирусом. COVID-19 подтвердился только у Кристины Шошиной, поэтому её оставили.

По словам Кристины Шошиной, она старается не поддаваться унынию. Хотя, когда её после подтверждения вируса COVID-19 закрыли в каюте, впервые в жизни она испытала паническую атаку.

«Вчера вина выпила, чтобы продезинфицироваться изнутри», – сказала в прямом эфире соцсети фигуристка, отметив, что на корабле ей было действительно страшно.

Кристина Шошина также обратилась к соотечественникам, предупредив их о серьёзности ситуации и необходимости беречься.



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