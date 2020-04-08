Хайрам Осмонд запустил созданный на «удалёнке» мультсериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца»

08.04.2020, 10:09, Разное

Художник-мультипликатор Хайрам Осмонд, находясь на удалённой работе в связи с карантином по вирусу COVID-19, запустил мини-сериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца». В интернете появился первый эпизод данного проекта.

«Дома с Олафом» (At Home With Olaf) – такое название, указывающее на необходимость людям соблюдать режим самоизоляции, получил анимационный сериал. Длительность первого эпизода – 42 секунды. На кадрах видеоролика персонаж «Холодного сердца» играет с другим снеговиком на замёрзшем пруду.

Согласно информации от издания Entertainment Weekly, создателем проекта является художник-мультипликатор Хайрам Осмонд, и занимался этой работой он у себя дома. Как уточняется, для озвучивания Олафа актёр театра и кино Джош Гад также не нарушил условий самоизоляции. Звезда комедии «Вернуться к вам» записывал диалоги для мультипликационного персонажа из дома.

Джош Гад на своей странице в Twitter выразил надежду, что при просмотре мини-сериала «Дома с Олафом» зрители непременно улыбнутся «в эти сложные времена», так как эпизоды хоть и маленькие, но «очаровательные».