 

Хайрам Осмонд запустил созданный на «удалёнке» мультсериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца»

08.04.2020, 10:09, Разное

Художник-мультипликатор Хайрам Осмонд, находясь на удалённой работе в связи с карантином по вирусу COVID-19, запустил мини-сериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца». В интернете появился первый эпизод данного проекта.
«Дома с Олафом» (At Home With Olaf) – такое название, указывающее на необходимость людям соблюдать режим самоизоляции, получил анимационный сериал. Длительность первого эпизода – 42 секунды. На кадрах видеоролика персонаж «Холодного сердца» играет с другим снеговиком на замёрзшем пруду.

Согласно информации от издания Entertainment Weekly, создателем проекта является художник-мультипликатор Хайрам Осмонд, и занимался этой работой он у себя дома. Как уточняется, для озвучивания Олафа актёр театра и кино Джош Гад также не нарушил условий самоизоляции. Звезда комедии «Вернуться к вам» записывал диалоги для мультипликационного персонажа из дома.

Джош Гад на своей странице в Twitter выразил надежду, что при просмотре мини-сериала «Дома с Олафом» зрители непременно улыбнутся «в эти сложные времена», так как эпизоды хоть и маленькие, но «очаровательные».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / ТОП-5 самых дешевых спорткаров на весну 2020 года

13.02 / Мнение: Портрет, покрытый матом

03.02 / Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином

10.03 / Мнение: Кем работают женщины в России, отмирающие профессии и зарплаты президентов

07.03 / В Москве выздоровел первый пациент с коронавирусом

05.02 / Казаки – наследники Хазарского каганата

10.03 / Алёна Водонаева: Низкий курс рубля выгоден для власти и нефтедобывающих предприятий

20.02 / Юрий Антонов был обижен на автора песни «Нет тебя прекрасней» Ирину Безладнову за недописанный куплет

02.04 / Константин Богомолов пожаловался на игнорирующую его в постели Ксению Собчак

26.03 / Bosch представил быстрый тест на коронавирус без лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска