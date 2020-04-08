 

«Это их проблема»: Лукашенко указал на «охоту» коронавируса за «пьющими и курящими»

08.04.2020, 10:09, Разное

Коронавирусу больше подвержены, уверен Александр Лукашенко, граждане, имеющие вредные привычки. Президент Белоруссии вспомнил свои призывы заниматься спортом, над которыми «все посмеивались».
Глава соседнего государства ранее часто в обращениях к своему народу заявлял о необходимости вести здоровый образ жизни, чтобы меньше болеть, и показывал собственный пример. Его никто не слушал, и многие даже смеялись над его призывами. Теперь, отметил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь1», те, «кто вчера пил, а сегодня курил», жалуются на самочувствие. Именно у этой категории граждан, уверен президент, больше шансов заразиться коронавирусом, и это проблема их самих.

По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявили 861 случай заражения COVID-19. Из них от осложнений, спровоцированных коронавирусом, скончались 13 человек, передает «ПолитЭксперт».



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