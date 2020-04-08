Боевики «Исламского государства» убили представителя партии БАСС в Сирии

08.04.2020, 10:08, Новости дня

В сирийском городе Нава боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) застрелили секретаря местного отделения партии БААС, сообщают СМИ.

В центре Навы неизвестные открыли огонь по автомобилю секретаря местного отделения партии БААС – Сальвина Джунди, информирует ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии.

Агентство BNN Syria передает, что мужчина скончался на месте от полученных ран, а нападающие скрылись с места преступления на мотоциклах. Позднее ответственность за убийство секретаря взяли на себя боевики ИГ.

Кроме того, боевики ИГ взяли ответственность за пленение и казнь солдата Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Аш-Шухейль в провинции Дейр эз-Зор.

Тем временем в Идлибе артиллерийские подразделения САА возобновили обстрел укреплений террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) в окраинах поселков Сафухан и Фатира.

Боевые действия армии несут ответный характер. Ранее боевики совершили вылазку в окрестности города Саракиб, где застрелили сирийского военнослужащего. После подразделения САА нанесли ракетный удар по опорным пунктам террористов у поселка Сармин.

Агентство Baladi News информирует со ссылкой на источник, что правительственные войска направили несколько сотен военнослужащих на юг провинции, а также на север соседней провинции Хама.

Подкрепления САА и союзных сил были развернуты у гор Джебель Шахшабу. В регион прибыла сотня единиц военной техники, включая десятки танков, БМП и зенитные самоходные установки.

В свою очередь редакция Telegram-канала «Рыбарь» сообщает, что ВС Турции продолжают завозить бетонные блоки для укрепления трассы М4 и наблюдательных пунктов – один из конвоев направился в район Джебель аль-Арбаин к югу от Эрихи.

Также турки развернули несколько новых наблюдательных пунктов и оборудовали позиции в населенных пунктах Бдама ас-Сагира и Аль-Бурнас (западнее Джиср эш-Шугур).

Напомним, 6 марта в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Сирии подрывают соглашение Турции и России.