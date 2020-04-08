 

Рынок акций замедлил снижение после старта торгов

08.04.2020, 10:04, Новости дня

Российский рынок акций несколько замедлил темпы снижения по основным индексам после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды снизился на 0,61% и составил 2618,78 пункта, индекс РТС – на 1,03% – до 1088,43 пункта, передает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 1,11%, долларовый индекс РТС – на 1,3%.



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