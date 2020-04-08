 

Петербуржца задержали за надписи о коронавирусе на здании церкви

08.04.2020, 10:04, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении граффити на фасад церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ГУМВД по области.

Накануне СМИ опубликовали видеозапись, на которой мужчина наносит граффити на стену храма на Васильевском острове. Автор надписей сравнил коронавирус с «новым Иисусом».

«Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к нанесению надписей на стены одного из храмов Петербурга», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции.

Настоятель храма обнаружил надписи на фасаде храма 29 марта, после чего сообщил о вандализме полицейским. Подозреваемого 27-летнего мужчину задержали, после чего отпустили под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Один украинский военнослужащей погиб на Донбассе, количество пострадавших за день увеличилось до трех

08.03 / Белковский: С одной стороны, Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой – мультимиллионер

13.02 / Возившие туристов из Приморья в Китай водители остались без работы

02.04 / Российский самолет доставил медицинскую помощь в США

23.03 / Обозреватель The Washington Post – при благоразумной Клинтон в США было бы, как в Корее, а не как в Италии

23.03 / COVID-19: в Саудовской Аравии введен комендантский час

04.03 / Кошель о гендерных квотах для политических партий: В списки будут набирать не женщин-политиков, а просто представителей женского пола

15.02 / Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

13.02 / “Никуда не смыться”. Вышел клип Machete. Видео

07.04 / Саудиты поставили РФ ультиматум по нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска