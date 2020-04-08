Петербуржца задержали за надписи о коронавирусе на здании церкви

08.04.2020, 10:04, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении граффити на фасад церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ГУМВД по области.

Накануне СМИ опубликовали видеозапись, на которой мужчина наносит граффити на стену храма на Васильевском острове. Автор надписей сравнил коронавирус с «новым Иисусом».

«Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к нанесению надписей на стены одного из храмов Петербурга», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции.

Настоятель храма обнаружил надписи на фасаде храма 29 марта, после чего сообщил о вандализме полицейским. Подозреваемого 27-летнего мужчину задержали, после чего отпустили под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).