Коронавирус уничтожил социальные и культурные идеалы прежнего миропорядка

08.04.2020, 9:59, Новости дня

Евросоюз, который постоянно навязывает странам Европы свои решения по частным вопросам, оказался неспособным на какие-либо серьёзные действия в условиях пандемии коронавируса. Мировой кризис показывает, что идеал «единой Европы» не выдержал испытания и был разбит вдребезги, как и многие привычные раньше стандарты миропорядка, пишет Shūkan Gendai. И когда человечество переживёт эпидемию, всем придётся привыкать к жизни в совершенно новом мире, отмечается в статье.



Reuters

Охватившая практически весь мир пандемия коронавируса разрушила большинство прошлых идеалов человечества, и даже когда у нас получится победить болезнь, вернуться в «прежний мир» мы больше не сможем, пишет Shūkan Gendai. Мировой кризис, спровоцированный этой инфекцией, остро поставил перед нами реальность сегодняшнего дня, подчёркивается в статье. В этой новой реальности Китай с его авторитарной центральной властью силовыми методами успешно противостоит распространению коронавируса, в то время как в демократических странах Америки и Западной Европы, поставивших перед собой идеалы свободы, ситуация лишь всё больше усугубляется.

Коронавирус бросил вызов базовым принципам государственного устройства, выдвинув на передний план целый ряд фундаментальных вопросов, которые нельзя игнорировать, отмечает автор. В частности, это касается эффективности государственного устройства Китая по сравнению с западными демократиями. Как показывает последняя статистика, Китай стал первой в мире страной, которая почти справилась с пандемией. Закрытые города постепенно возвращаются к нормальной жизни, а производство восстанавливается.

Получается, что эффективно сдержать распространение вируса смогло пока только централизованное государство с сильной центральной властью. И это сильно меняет представление о базовых ценностях, подчёркивается в статье: «Значит, мы должны признать, что преодолеть кризисные ситуации, подобные пандемиям жестокого вируса, можно только благодаря вмешательству сильного государства? Создаётся такое впечатление, что коронавирус раскрыл глаза на необходимое государственное устройство даже тем странам, которые раньше и не задумывались о таких кризисах».

При этом по сравнению с Китаем нынешняя ситуация в Западной Европе и Америке — это «страшный сон», поскольку распространение инфекции там не прекращается. В таких странах, как Италия, Испания, Франция, и в ряде других система здравоохранения при столкновении с пандемией потерпела полный крах, констатирует Shūkan Gendai.

У Альбера Камю есть страшный роман «Чума», в котором умерших хоронят машины, а у Стивена Кинга в романе «Противостояние» из американской секретной лаборатории утекают вирусы ужасно агрессивного гриппа, которые умерщвляют почти всё человечество. Раньше к этому относились лишь как к художественному вымыслу. Но если посмотреть на нынешнюю ситуацию в Италии или Испании, то охватывает ужас от того, что нечто подобное происходит в реальности, отмечает автор: «Возникает мысль о том, что мы живём в страшном сне».

Разный подход к строительству национальных систем здравоохранения породил гигантские различия в результатах их работы. Это касается и функционирования национальных систем медицинского страхования. В частности, в США система государственного медицинского страхования покрывает лишь незначительную группу населения. Главное место занимают частные медицинские страховые фонды, стоимость страховки высока, а огромные массы незащищённых малоимущих слоёв вообще не охвачены страховой медициной, пишет Shūkan Gendai. Именно поэтому в Америке многие до сих пор не могут пройти дорогостоящие анализы на коронавирус.

В Западной Европе выделяется своей эффективностью система здравоохранения Германии, где смертность от коронавируса остаётся низкой. По контрасту с этим в Италии национальная система здравоохранения переживает коллапс. И в значительной мере это происходит потому, что, подчиняясь решениям Брюсселя о «финансовой дисциплине», правительство Италии в условиях огромного дефицита бюджета катастрофически сократило государственные расходы на медицину, поясняет автор. В результате государственные медицинские учреждения сильно пострадали, образовался большой дефицит врачебных кадров, что и привело теперь к таким печальным последствиям.

При этом Евросоюз ничего не смог сделать, чтобы помочь Италии и Испании, подчёркивается в статье. Точнее, он делал вид, что пытается им помочь различными рестриктивными указаниями, которые не только не содействовали программам борьбы с коронавирусом, но и по существу лишь тормозили их. А вот Китай направил им значительное количество защитных масок и медицинского оборудования, констатирует Shūkan Gendai. Всё это свидетельствует о том, что когда пандемию коронавируса удастся остановить, Евросоюз не сможет больше существовать в таком же формате, что и раньше, уверен автор: «Я считаю, что идеал «единая Европа» как базовый принцип организации, должен быть пересмотрен».

По его мнению, не сможет дальше существовать в прежнем формате и Всемирная организация здравоохранения. «Хотя 30 января ВОЗ и выпустила заявление о чрезвычайной ситуации, но она не сделала главного — не потребовала ограничения международного перемещения людей. Ведь если бы тогда с помощью ВОЗ были ограничены или запрещены въезды и выезды из Китая и допуск китайцев в другие страны, то ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию», — говорится в статье. В конечном счёте, осуществлять эти запреты силовыми методами пришлось в одностороннем порядке самому Китаю.

В США на фоне эпидемии также произошло крушение целого ряда базовых принципов, отмечается в статье. Прежде всего, это касается принципа взаимоотношений центральных и местных властей. Оказалось, например, что федеральные власти США не могут решать вопросы ограничения передвижения граждан по стране — и это резко контрастирует с тем, как в Китае центральные власти решительно закрыли Ухань, пишет Shūkan Gendai. «Мы всегда верили в американскую систему разделения властей. Однако эта вера постепенно размывается сейчас, после столкновения США с такой жестокой реальностью, как пандемия вируса COVID-2019», — поясняет автор.

Что касается Японии, кризис показал, что у японской молодёжи «нет никакого представления о социальной солидарности», подчёркивается в статье. И хотя Токио пока удавалось сдерживать «взрывное» распространение коронавируса в стране, возникает вопрос, насколько получится делать это и дальше. По мнению автора, в Японии проводится недостаточно тестов на коронавирус, и есть весьма обоснованное подозрение, что остаётся много невыявленных больных. Если же на самом деле произойдет «взрыв», то для большого числа пациентов койко-мест окажется недостаточно, предупреждает Shūkan Gendai.

В Японии до сих пор проводятся некоторые массовые мероприятия. Известны также случаи со студентами Киотосского технологического университета и университета Хиросимы, выезжавшими на каникулы в Европу и участвовавшими по возвращении в семинарах и выпускных мероприятиях, после чего в Киотском университете произошло массовое заражение коронавирусом. «Эти молодые люди не могут постичь простую истину: в обществе все люди взаимосвязаны между собой и несут друг перед другом ответственность?» — подчёркивается в статье.

Между тем правительство больше думает о биржевых индексах и своей популярности, чем о здоровье нации, пишет Shūkan Gendai: «Правительство создаёт видимость, что бьётся над разработкой широкомасштабных мер по поддержке экономики Японии. Но по имеющимся данным, дело сейчас сводится лишь к зарабатыванию кабинетом популярности перед общественностью. Правительство бессильно реально помочь в решении фундаментальных задач, стоящих перед нашей экономикой. Это проблема цепной реакции падения потребительского спроса и нарастания безработицы». И даже если коронавирус удастся победить, в экономике Японии останутся такие негативные последствия, которые полностью устранить будет невозможно, предупреждает автор.

Кроме того, коронавирус «вдребезги разбил высокие идеалы олимпийского движения», говорится в статье. В нынешней ситуации, сложившейся в Западной Европе и Америке, атлеты-олимпийцы вряд ли могут тренироваться с полной отдачей. Поэтому вопрос о новых датах проведения Олимпиады надо было решать только после того, как прояснились бы перспективы развития пандемии коронавируса в мире, уверен автор, а о нынешнем решении «можно только сожалеть». Понятно, что люди, прибыль которых зависит от Олимпиады, хотели как можно более быстрого принятия решения. И такой подход наглядно демонстрирует, что же на самом деле представляет сейчас суть олимпийского движения, констатирует Shūkan Gendai.

То же самое можно сказать и в отношении Евросоюза, подчёркивается в статье: «Навязывая странам-членам свои мелкие решения по частным вопросам, Евросоюз оказался неспособным на какие-либо серьёзные действия в условиях чрезвычайной ситуации». И хотя это было понятно и раньше, теперь неприятие этой структуры в разных странах Европы нарастает, отмечает автор. «Идеалы олимпийского движения — это стремление к совершенству, дружба и уважение к сопернику. Идеал Евросоюза — это единая Европа. Все эти идеалы и цели были вдребезги разбиты пандемией коронавируса», — заключает Shūkan Gendai.