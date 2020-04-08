«Ориентируется на Китай и часто ошибается» – Трамп предложил прекратить финансирование ВОЗ

08.04.2020, 9:59, Новости дня

Дональд Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения и допустил, что может приостановить её финансирование. По словам американского президента, ВОЗ не смогла вовремя предотвратить распространение коронавируса и показывала своё «необъективное отношение» к Пекину, пишет The Hill.



Reuters

Дональд Трамп выразил недовольство относительно того, как Всемирная организация здравоохранения справляется с эпидемией коронавируса. Он намекнул, что может прекратить её финансирование, пишет The Hill.

На пресс-конференции глава Белого дома предположил, что ВОЗ не смогла предупредить мировое сообщество об угрозе COVID-19 в достаточной мере. «Они могли бы привлечь внимание (к коронавирусу. — ИноТВ) ещё несколько месяцев назад. Им следовало об этом знать, и они, вероятно, об этом знали», — заявил Трамп.

Президент предположил, что ВОЗ «очень необъективно относится к Китаю», и обвинил её в попытках оспорить его ограничения на полёты из Поднебесной. По словам Трампа, организация не сумела верно оценить масштабы вспышки в Ухани.

В начале февраля ВОЗ заявила, что повсеместные запреты на поездки не являются необходимыми для предотвращения распространения COVID-19 через несколько дней после того, как администрация Трампа объявила, что ограничит поездки в США из Китая. Тем не менее организация не оспаривала конкретно решение Белого дома, обращает внимание The Hill.

«Они действительно критиковали и не соглашались с моим запретом на поездки, когда я его ввёл, и они ошиблись. Они во многом ошиблись. У них на раннем этапе было полно информации, но они не… похоже, они очень ориентированы на Китай», — подчеркнул Трамп.

«Мы будем очень аккуратно рассматривать этот вопрос. И мы собираемся приостановить расходы на ВОЗ, — продолжил Трамп. — Мы собираемся их серьёзно так попридержать, и посмотрим, что из этого выйдет. Когда такая система работает — это великолепно, но когда они постоянно ошибаются — это плохо».

Один из присутствующих в зале репортёров отметил, что идея с прекращением финансирования ВОЗ во время глобальной пандемии выглядит не очень удачной. Но Трамп пояснил, что он всего лишь допускает такую возможность, но пока не принял окончательного решения.

Соединённые Штаты являются крупнейшим вкладчиком ВОЗ. Ранее в проекте бюджета на 2021 год президент предлагал сократить финансирование организации с $122 миллионов до 58 млн, напоминает The Hill.