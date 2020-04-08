Сменившая имидж после развода с Петросяном Елена Степаненко в новом шоу устроит кастинг женихов

08.04.2020, 9:53, Разное

Отечественная артистка эстрады и юмористка Елена Степаненко в воскресенье, 12 апреля, появится в новом шоу «Ещё не вечер» на канале «Россия-1». Сменившая имидж после развода с Петросяном знаменитость в первом выпуске программы устроит кастинг женихов.

В 2018 году Петросян и Степаненко, прожившие в браке около 3-х десятков лет, немало удивили поклонников сообщениями о расставании. На сегодняшний день пара официально разведена, однако продолжает судебные тяжбы за раздел совместно нажитого имущества. Елена Степаненко за прошедшее после развода время кардинально изменилась, похудев на десятки килограммов, визуально помолодев, поменяв стиль одежды и причёски. Затронули изменения и профессиональную деятельность артистки. Вскоре зрители увидят Степаненко на телеэкранах в совершенно новом для неё амплуа – телеведущей шоу с «уютной и домашней атмосферой».

Гостями программы будут известные персоны. Студию превратили в подобие квартиры с зонами для отдыха, общения с женихами, для которых устроят кастинг, танцев и даже рыбалки. Кроме того, предусмотрено специальное пространство, где будет находиться «секретный гость». В первом эфире им станет Ефим Шифрин.

Елена Степаненко рассказывает, что после перемен во внешности и личной жизни ей хотелось попробовать что-то новое и в работе. Артистка надеется, шоу оценят зрители, и оно станет отличным способом скрасить людям время, проводимое в самоизоляции.