Назарбаев обратился к народу: “Нет никаких оснований впадать в растерянность и панику “

08.04.2020, 9:50, Новости дня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сейчас занимает пост главы Госсовета, утром 8 апреля в очередной раз обратился к народу. Политик подчеркнул важность проведенных ранее в стране реформ в борьбе с эпидемией коронавируса и следующим за ней экономическим кризисом – “нет никаких оснований впадать в растерянность и панику”. В то же время глава Госсовета призвал народ остерегаться “популистских и подстрекательских разговоров”.

Нурсултан Назарбаев заявил в своем обращении, что пандемия нового коронавируса способствует смене формата отношений между государствами. “Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений”, – отметил Назарбаев.

По его словам, буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные войны, а теперь протягивают друг другу руку помощи. По мнению Назарбаева, это свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на глобальном уровне.

Первый президент Казахстана признал, что ситуация из-за пандемии коронавируса складывается непростая, при этом он выразил уверенность, что страна “одолеет эту беду – благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний”. По словам Назарбаева, для этого все есть: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. “Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику”, – отметил он.

“Для того чтобы в трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 миллиардов долларов США. Если использовать их разумно и экономно, это позволит стойко перенести свалившиеся на нас сегодня повороты истории и превратности судьбы”, – резюмировал Назарбаев.

Глава Госсовета отдельно подчеркнул: “Ни для кого не новость, что во времена невзгод активизируются те, кто сеет ложь, провокации и панику, используя это в своекорыстных целях. Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Вместо кликушества и горлопанства лучше заниматься самообразованием и просвещением”.

Назарбаев считает показательным пример соседнего Китая: “благодаря организованности и железной дисциплине там сумели обуздать заразу”.

Политик считает, что трудности закаляют сильных духом, уверенных в себе людей, поэтому призвал “отбросить в сторону апатию, тревогу, пассивность и вместе со всем миром укреплять себя на пути выхода из кризиса”.

Назарбаев обратился к представителям старшего поколения и интеллигенции (“призывайте народ к единению, добру, благим свершениям, здоровому образу жизни”), к молодому поколению (“стремитесь совершать хорошее, будьте далеки от плохих помыслов и неблаговидных поступков”), и предпринимателям:

“Обращаюсь к предпринимателям: благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: “Что я могу дать своей стране?”

Глава Госсовета отметил, что по его просьбе предприниматели оказывают соотечественникам финансовую, и выразил надежду, что “это благое дело получит свое дальнейшее продолжение”.

“Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе с народом. И сегодня я вместе с вами. Мы вместе. Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели”, – подытожил Назарбаев.

Две недели назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал выплатить специальное пособие казахстанцам, которые из-за коронавируса потеряли работу или лишились бизнеса. Пособие, по его словам, должно было составить 42500 тенге (или $95).

Начиная с прошлой недели в попытке оформить пособие жители страны, в основном в регионах, начали штурмовать сначала органы власти, а затем – здания банков и почты.

В Казахстане зарегистрированы 704 случая заражения коронавирусной инфекцией, 51 человек вылечился, 6 человек погибли.