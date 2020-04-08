 

Еврогруппа не договорилась о плане восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро

08.04.2020, 9:48, Новости дня

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о плане восстановления экономики ЕС после пандемии на 500 млрд евро, сообщил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

«После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга. Моя цель остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис коронавируса. Для защиты рабочих мест, предприятий и государств мы должны утвердить значительный план восстановления экономики», – передает ТАСС слова Сентену.

В свою очередь, пресс-служба Еврокомиссии уже официально отменила запланированный на 10.00 (11.00 мск) видеобрифинг Сентену, где должны были быть подведены итоги ночных переговоров.

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. С тех пор официальных оценок объемов спада не было, однако, по данным источников, Еврокомиссия уже изучает возможные действия, если реализуется сценарий со спадом в 2,5% ВВП.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Хирурга из Центра Бурденко, рассказавшего о нехватке масок в больницах, вызвали в прокуратуру

04.02 / Пострадавшая от ножевых ранений грабителя таксистка вышла на работу с шокером

17.02 / Минздрав ответил на сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках

04.02 / Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

20.02 / Скалецкая проведет две недели вместе с эвакуированными из Уханя

12.02 / Гайтана сняла на видео свою тренировку

18.03 / Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

19.02 / Муфтий призвал мусульман молиться с учетом интересов москвичей

14.02 / В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ в честь Дня всех влюбленных

21.02 / Факторы риска болезней сердца рассказывают о здоровье больше, чем анализ генов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска