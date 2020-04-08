 

Россияне стали больше одобрять меры по борьбе с коронавирусом

08.04.2020, 9:30, Новости дня

Меры по профилактике распространения коронавируса, принятые российскими властями, считают эффективными 63% участника опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился несколько раз, до и после введения режима самоизоляции в большинстве регионов – 29, 30 марта и 2 апреля, сообщает РБК.

На вопрос, достаточными ли являются меры по профилактике распространения коронавируса 2 апреля ответили 63% опрошенных ответили, что меры достаточные. Об обратном же заявили 26% респондентов. 

При этом в конце марта о поддержке противоэпидемических мер заявили на 11% респондентов меньше – 52% участников опросов (38% были против).

Доля считающих меры недостаточными снизилась за это время с 38% до 26%. Количество граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось примерно на том же уровне: было 4%, стало 5%.

На вопрос достаточные ли меры предпринимают власти для обеспечения подготовки медучреждений к приему больных коронавирусом 43% респондентов ответили «Да», хотя в марте поддерживающих эти меры было 34%. Доля называющих меры недостаточными снизилась с 38 до 29%.

Социологи задали гражданам еще один вопрос: достаточно или недостаточно им сегодня информации о ситуации с распространением коронавируса в мире, путях передачи вируса, методах профилактики (опрос проводился 2 апреля). 88% опрошенных заявили, что информации скорее достаточно, 10% – что скорее недостаточно, еще 2% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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