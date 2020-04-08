«Юмор на карантине»: Максим Галкин показал пародию на Семёна Альтова

08.04.2020, 9:30, Разное

Отечественный артист разговорного жанра Максим Галкин на странице в Instagram обнародовал новый ролик из рубрики «Юмор на карантине». В этот раз шоумен показал подписчикам пародию на писателя-сатирика Семёна Альтова.

В опубликованном в соцсети ролике Максим Галкин зачитывает монолог о сидящей больше двух недель на карантине «гражданке Сидоровой», копируя манеру Семёна Альтова. В пародии речь идёт о женщине, которой соседи и знакомые советуют купить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения, но она сталкивается с «парадоксом», когда не может выйти из дома без маски и перчаток, а потому не имеет возможности их приобрести. Публикацию Галкина с восторгом приняло большинство фолловеров, и исключением не стали даже некоторые коллеги артиста.

Одними из первых в комментариях к посту Галкина «отметились» Александр Ревва, Юлия Михалкова и Анита Цой, оставившие «смеющиеся» смайлы. Многие подписчики благодарят супруга Примадонны за искрометный юмор, больше всего необходимый именно в период введения карантинных мер. Другие отмечают, что пародию Максима Галкина практически невозможно отличить от оригинала, так как он не только копирует голос и манеры, но даже надел костюм, как у Семёна Альтова.