 

США заблокировали помощь МВФ Ирану для борьбы с коронавирусом

08.04.2020, 9:30, Новости дня

США намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По их мнению, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Газета отмечает, что Вашингтон, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяет, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.

Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом».



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