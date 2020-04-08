 

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном получит версию с поддержкой 5G

08.04.2020, 9:30, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung пару месяцев назад выпустил на рынок смартфон Galaxy Z Flip с гибким экраном. По информации сетевых источников, гаджет может получить версию с поддержкой 5G, а её появление ожидается до конца текущего года.
Производительность «раскладушке» Samsung Galaxy Z Flip обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus от Qualcomm. Некоторые эксперты считают, что выбор платформы для данного смартфона не самый удачный, однако это решение позволило разработчику выпустить на рынок гаджет раньше, а также установить меньшую стоимость, хотя она всё же достаточно высока. Так, в РФ ценник Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном варьируется в районе 120 тысяч рублей.

Как отмечает ряд источников, ещё до конца этого года ожидается появление обновлённого Samsung Galaxy Z Flip, основной «изюминкой» которого станет поддержка 5G-сетей. Предположительно, устройство после старта продаж будет доступно только в странах, где есть сети нового поколения. При этом, если смартфон всё же получит процессор Snapdragon 865, что повысит его производительность, то не исключены продажи и на остальных рынках.



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