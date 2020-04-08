НАТО проводит в Грузии бесконтактные морские учения

08.04.2020, 9:16, Новости дня

Корабли из Италии, Канады, Румынии, Болгарии и Турции со среды по 10 апреля в Поти проводят учения с двумя грузинскими судами пограничной полиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с коронавирусом решено ограничиться только маневрами. Экипажа общаются в режиме видеоконференций. Не проводятся торжественные и культурные мероприятия.

Это первые такие учения в Грузии в этом году. В прошлом маневры проводились в апреле и в октябре.

НАТО обещает Грузии поддержку в укреплении безопасности на Черном море. Североатлантический альянс намерен расширить свое присутствие в этом регионе.

Правительство Грузии заявило, что проведение учений является «выражением поддержки интеграции в НАТО Грузии», членство которой в Североатлантическом альянсе было обещано в 2008 году, но страна пока не получила «План действий по членству».

В Грузии 208 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровело, трое скончались.