 

Новую версию Vauxhall Insignia рассекретили в Сети

08.04.2020, 9:15, Новости дня

В Сети появились данные о новой модели Vauxhall Insignia.

В свою очередь, к лету текущего года планируется стартовать продажи модели на британском рынке. Производитель указал, что стартовая стоимость автомобиля достигнет 23,12 тысяч фунтов. Вместе с тем новая модель имеет светодиодную оптику, увеличенные диски, а также обогрев зеркал. Автомобиль получил круиз-контроль, датчики парковки, систему удержания полосы и ряд других опций.

В салоне применили мультимедийный центр, улучшенную систему синхронизацию со смартфонами. Также автомобиль получил дополнительный спойлер на задней двери, а также косметические зеркала с подсветкой. Эксперты не берутся прогнозировать реальный спрос на будущую модель.



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