Запуск продаж Citroen C5 Aircross отложен до 2021 года

08.04.2020, 9:15, Новости дня

Автомобильный концерн PSA сообщил о решении отложить выпуск модели Citroen C5 Aircross на первый квартал следующего года.

Вместе с тем изначально производитель указал, что данная модель поступит к концу 2020 года. Инженеры задействовали здесь платформу EMP2, которая предполагается возможность использование дизельной установки на 1,5 литра с мощность 131 л.с. Кроме того, новинка предусматривает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.

Также следует отметить, что новая модель получила разделенную головную оптику и увеличенные колесные диски. Задние фонари получили улучшенное исполнение со светодиодами. Остальные опции параметры новинки пока не называются вплоть до официальной презентации.