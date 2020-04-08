В США установлен новый рекорд смертности от коронавируса – более 1,9 тыс. за день
08.04.2020, 9:10, Новости дня
В США за один день жертвами коронавирусной инфекции стали 1909 человек, что является новым рекордом. Об этом со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса сообщает CNN.
Агентство отмечает, что только в Нью-Йорке было зарегистрировано около 800 смертей от COVID-19.
Общее число жертв коронавируса достигло по меньшей мере 12 895.
Количество американцев, больных COVID-19, достигло почти 400 тыс.
Исследование Гарвардского университета показывает, что уровень смертности от коронавируса больше в тех районах США, где высокий уровень загрязнения воздуха.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,43 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 133 человека умерли.
США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.
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