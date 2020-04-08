С Уханя, откуда началось распространение коронавируса, сняли блокировку. Она продолжалась 11 недель

08.04.2020, 9:10, Новости дня

8 апреля в Китае вновь открыли въезды и выезды в город Ухань (провинция Хубэй), откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, сообщило агентство Xinhua.

Блокировка 11-миллионного города продолжалась 11 недель.

Агентство отмечает, что в полночь на пунктах выезда через платные автомагистрали в Ухане наблюдались пробки.

По мере того, как город постепенно в последние недели снимал ограничительные меры, на улицы мегаполиса ежедневно выезжало около 400 тыс. автомобилей, сообщила дорожная полиция. Ожидается, что уже с 8 апреля количество автомобилей на улицах Уханя возрастет до 1,8 млн.

Кроме того, в городе возобновили работу железнодорожный вокзал и Международный аэропорт Ухань Тяньхэ. На 8 апреля запланировано 276 железнодорожных рейсов и 200 авиарейсов из Уханя.

По оценке властей, только по железной дороге город 8 апреля покинет около 55 тыс. человек.

За последние две недели в Ухане открылось большинство продуктовых магазинов и супермаркетов, на улицах стало больше людей, сообщила газета South China Morning Post. В то же время детские сады и учебные заведения пока остаются закрытыми, отметил телеканал CGTN.

Локдаун Уханя был введен 23 января. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти запретили жителям покидать город без острой необходимости.

Ухань был открыт ровно через две недели после того, как власти отменили блокировку провинции Хубэй.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. Китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. В марте ограничения начали снимать.

7 апреля в Китае впервые с января не зафиксировали ни одного смертельного случая от COVID-19. За последние сутки там скончалось два человека. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае составляет 81 802, из них 3333 закончились летальным исходом, сообщил Национальный комитет здравоохранения КНР в полночь 8 апреля. В Ухане – наибольшее по стране число больных и погибших от COVID-19 – 50 008 и 2572 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 145 умерли. Китай сейчас занимает шестое место в мире по количеству зараженных и седьмое – по числу летальных случаев.

Американская разведка считает, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.