Скончался ещё один человек после взрыва в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области

08.04.2020, 9:09, Разное

Стало известно, что взрыв в жилом доме в посёлке Филинское (Нижегородская область) забрал ещё одну жизнь – 26-летнего парня, которого ещё живым спасатели извлекли из-под завалов разрушенного здания. Скончался он уже в медицинском учреждении.

Прежде сообщалось об одной жертве происшествия. На данный момент на госпитализации пребывают два человека.

Предварительно, дом обрушился из-за взрыва баллона с газом. Следственным комитетом заведено уголовное дело.