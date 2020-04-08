S&P снизило рейтинг Аргентины вслед за Fitch и Moody’s

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08.04.2020, 9:05, Новости дня

S&P Global Ratings вслед за другими международными рейтинговыми агентствами снизило рейтинг Аргентины.

S&P во вторник понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной валюте с "ССС-" до выборочного дефолта "SD". Это произошло после того, как правительство латиноамериканской страны заявило, что оно планирует отложить до конца года выплаты по долгу в размере до 10 миллиардов долларов.

"Кризис COVID-19 усугубил и без того напряженную ситуацию с финансовыми потребностями и ресурсами Аргентины, заставив администрацию президента Альберто Фернандеса пересмотреть свои финансовые планы и бюджетные приоритеты", — говорится сообщении агентства.

В понедельник агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Аргентины в иностранной валюте с "CC" до "ограниченного дефолта" после решения правительства по долгу.

Еще одно рейтинговое агентство, Moody’s Investors Service, в пятницу снизило рейтинг Аргентины с "CAA2" до "CA" и изменило прогноз на "негативный".

Аргентина пытается убедить своих кредиторов реструктуризировать долг в размере около 83 миллиардов долларов, чтобы избежать дефолта.

Пандемия коронавируса еще больше омрачает экономические перспективы латиноамериканской страны, обремененной долгами. В Аргентине зафиксировано более 1600 случаев заражения, более 50 человек скончались от COVID-19.



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