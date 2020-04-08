Икер Касильяс: убежден, что однажды я снова буду тесно связан с “Реалом”

08.04.2020, 9:05, Новости дня

Известный испанский голкипер, бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс, завершивший карьеру профессионального футболиста в феврале текущего года, заявил, что хочет вернуться в мадридский клуб в новой роли.

"Конечно, я хотел бы вернуться в "Реал", – сообщил Касильяс слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Marca. – Это мой дом, даже несмотря на то, что я отсутствовал в течение пяти лет. Я был там на протяжении 25 лет; ощущаю связь с клубом. Убежден, что однажды я буду снова тесно связан с "Реалом", – подытожил испанец.

Касильяс – воспитанник "Реала", прошел через команды всех возрастов клуба. В 2015 году Икер на правах свободного агента перешел в "Порту". Также на его счету 167 матчей за сборную Испании, в составе которой он стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

В составе "сливочных" Икер трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. В его активе 725 матчей за "Реал", из которых 338 завершились без пропущенных мячей.