 

Пять картофелин и две сосиски: в Карелии уволили главу школьного пищекомбината

08.04.2020, 9:05, Новости дня

В Питкярантском районе Карелии школьникам выдали сухой паек из пяти картофелин и двух сосисок.

Фотографии пакетов, полученных школьниками из малообеспеченных семей, появились в интернете. Там лежали пять картофелин, две сосиски, брикет маргарина, полкило сахара и килограмм муки. "Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука", — написал автор публикации.Такой сухпаек вызвал возмущение у родителей.

Глава районной администрации Дмитрий Трошин пояснил, что подвели поставщики продуктов питания, поэтому наборы были такие маленькие. Выдача новых наборов всем льготным категориям детей начнется 9 апреля.

Директор комбината школьного питания, принявшая решение о подобном комплектовании пакетов, уволена, передает "Интерфакс". "Сухпайки будут выданы всем, кому положено", — заверил Трошин.

В свою очередь глава регионального министерства образования Роман Голубев сообщил, что на период самоизоляции в регионе утвержден перечень выдаваемых продуктов. Это консервы, крупа (гречка или рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты.



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