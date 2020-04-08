Выросло число жертв взрыва в жилом доме в Нижегородской области

08.04.2020, 8:02, Новости дня

Мужчина, спасенный из-под завалов жилого дома в Нижегородской области, умер в больнице, сообщили в медицинских службах.

«Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Таким образом, всего погибших в результате взрыва двое», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. После этого обрушились перекрытия между подъездами со второго по первый этаж.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что спасатели достали из-под завалов дома двух человек, один из них погиб. Там также добавили, что один человек из пяти ранее спасенных был госпитализирован в центральную районную больницу.