В свой день рождения Никас Сафронов попал в ДТП в Москве

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08.04.2020, 8:53, Разное

В Москве Никас Сафронов на своем автомобиле марки Porsche примерно в 02:00 8 апреля попал в ДТП. Художник, ударившись о руль, повредил палец и выбил зуб.
Сафронов вместе с братом направлялся в один из магазинов, чтобы купить продукты для празднования собственного дня рождения. Они остановились на Тверской улице у светофора, ожидая появления зеленого сигнала. В тот момент в автомобиль художника влетела машина кашеринга с мужчиной и женщиной в салоне. Транспортное средство протаранило такси с водителем, по предварительной версии, уснувшим за рулем.

Знаменитость во время аварии получил ушибы, ударившись о рулевое колесо. Сафронов разбил губу, потерял зуб, повредил палец – теперь он не сгибается. Брат Сафронова травмировал голову. Прибывшая на место ДТП бригада медиков увезла девушку из другой машины в больницу. На задней части автомобиля художника остались небольшие вмятины.



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