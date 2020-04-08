Функция беспроводной передачи звука превратила Huawei P40 в шпионское оборудование

08.04.2020, 8:53, Разное

В конце марта текущего года китайский технологический гигант Huawei презентовал линейку смартфонов P40. Флагманы обладают функцией беспроводной передачи звука, что их владельцы могут использовать не только в «благих» целях, но и превращать устройство в шпионское оборудование.

В Huawei P40 разработчики применили технологию wireless sound transmission, назначением которой является передача окружающих смартфон звуков на другие устройства. В данном случае их можно передать только на беспроводные наушники производителя, однако функцию можно использовать не только по назначению. Компания применяла её с целью использования гаджета как радионяни либо для помощи преподавателям и аудиогидам.

Эксперты же говорят, что Huawei P40 в зависимости от преследуемых пользователем целей можно использовать и как шпионское оборудование, воспользовавшись функцией беспроводной передачи звука. С помощью смартфона и совместимого с ним устройства, к примеру, можно прослушивать конфиденциальные беседы.