Календарь: 8 апреля – День великого завоевателя Тамерлана, среднеазиатского полководца Тимура

08.04.2020, 8:42, Новости дня

В этот день в 1336 году родился один из самых известных мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа, Тамерлан (Тимур).

Третий бич Божий после Атиллы и Чингисхана – Тамерлан. Его имя приводило в трепет правителей. Тамерлан говорил им: Если вы попались на моем пути – значит, вы заслужили это своими грехами. Тимур, не терпящий и намека на то, что кто-то может сравниться с ним в величии, был беспощаден – под копытами его армии сгинули 17 миллионов человек – это значительная часть населения Земли той эпохи.

Он буквально возводил пирамиды из человеческих голов, превращая города в кровавые пепелища. Тамерлана считают последним из великих кочевых завоевателей в евразийской степи, прежде чем порох принес рост более структурированных и прочных империй. Благодаря своему выдающемуся воинскому мастерству и невероятной силе личности, граничащей с демонизмом, Тамерлан смог создать империю, простирающуюся от Каспийского и Средиземного морей до Нила и Ганга и называл себя главой лучшей половины мира.

Великий эмир умер в 1405 году во время похода на Китай. Тело усопшего владыки забальзамировали и перевезли в Самарканд. Гроб был захоронен в мавзолее Гур Эмир, что в переводе с персидского означает «могила царей». Таким образом, могила Тамерлана с 1405 года находилась в Самарканде. В соответствии с обычаем на неё было наложено заклятие, предупреждающее о страшных бедах, если саркофаг с телом эмира будет вскрыт. Гробницу Тамерлана вскрыли 21 июня 1941 года. На следующее утро началась Великая Отечественная война.

Праздники 8 апреля:

Православная Пасха.

День российской анимации.

День сотрудников военных комиссариатов в России.

Международный день цыган.

События дня:

1783 г. – издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, подготовленный Потемкиным, который получил титул светлейшего князя Таврического.

1944 г. – начало Крымской операции, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации.

1966 г. – Леонид Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1986 г. – Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».

Именинники:

Алла, Анна, Василий, Лариса, Марк.

Родились:

Никас Сафронов ( 1956 г.) – российский художник.

Виктор Зинчук (1958 г.) – российский гитарист-виртуоз и композитор.

Игорь Акинфеев (1986 г.) – российский футболист, заслуженный мастер спорта России.