 

В жилом доме под Нижним Новгородом взорвался газ. Один человек погиб, шестеро пострадали

08.04.2020, 8:35, Новости дня

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате взрыва бытового газа и обрушения части двухэтажного двухподъездного дома в селе Филинское Нижегородской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

“Извлекли двух человек. Один погибший, один живой. Сейчас выясняются их личности. Работа продолжается”, – сказал собеседник “Интерфакса”.

Представитель пресс-службы уточнил, что из-под завалов извлечены двое мужчин. “Сейчас устанавливается, кто они – гости или хозяева”, – добавил он.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ уточнятся, что, по предварительным данным, пострадали семь человек, из них один погиб, три человека госпитализированы в лечебное учреждение, троим оказана медицинская помощь на месте.

На базе участковой больницы развернут пункт размещения. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 183 человека, 34 единицы техники.

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области около полуночи вторника взорвался газовый баллон в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пять человек, включая ребенка, спасены. Всего в доме проживали 12 человек.

Взрывной волной оказались полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между двумя подъездами.

В правоохранительных органах считают, что причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”).

4 апреля бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве Московской области. Два человека погибли, шестеро пострадали. Было установлено, что в одной из квартир произошел взрыв газовой колонки.

 



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