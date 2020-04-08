 

Несколько НЛО демонстративно пронеслись мимо Земли

08.04.2020, 8:33, Разное

В последнее время уфологи часто наблюдают, как массивные скопления неопознанных летающих объектов проносятся мимо нашей планеты. От масштабности происходящего исследователи просто в недоумении.

2 апреля камеры МКС засекли очередной такой «парад» НЛО, который плавно прошел мимо Земли. При этом неопознанные объекты даже не старались скрыть своего присутствия, как они это делают обычно. В связи с этим у уфологов возникло подозрение, что кое-кто на Земле в курсе происходящего, поэтому ученые не особо стремятся комментировать происходящее. А ведь этот «парад» уже не первый с начала года.

Исследователи все больше придерживаются того мнения, что в космосе происходит какой-то военный конфликт между представителями инопланетных цивилизаций.

Другие же считают, что инопланетные корабли прибыли к Земле, чтобы выяснить, что же происходит на ней. Атмосфера нашей Земли стала чище, парниковых газов меньше, а озоновая дыра на южном полюсе на днях вообще исчезла. Таковы последствия вирусной пандемии.

По другой версии, НЛО защищают Землю от некого крупного космического объекта и пыли, идущей с ним. Уфологи также не исключают, что коронавирус мог попасть с этой пылью на Землю. Кстати, совсем недавно британский ученый Чандра Викрамасингх заявил о такой возможности, когда в 2019 году на Китай упал метеорит.



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