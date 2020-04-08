 

Китай решил закрыть последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией

08.04.2020, 8:30, Новости дня

Власти Китая временно приостановят работу последнего действующего на границе с Россией пассажирского пункта пропуска Маньчжурия – Забайкальск, сообщил генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

«Как нам сообщили китайские власти, с 9 апреля временно приостанавливается пассажирское сообщение через пункт пропуска на российско-китайской границе Маньчжурия – Забайкальск», – передает ТАСС слова Ощепкова.

В Генконсульстве добавили, что китайская сторона в среду возобновляет грузовое сообщение с тремя пунктами пропуска на границе с Россией.

«По информации китайских властей, с 8 апреля (среда) будет возобновлено грузовое сообщение через следующие пункты пропуска на российско-китайской границе: Пограничный – Суйфэньхэ; Полтавка – Дуннин; Турий Рог – Мишань», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

В понедельник власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая за минувшие сутки выявили 20 инфицированных новым коронавирусом, приехавших через Владивосток из Москвы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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