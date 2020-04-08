Медики их Великобритании назвали пять скрытых признаков инфицирования коронавирусом

08.04.2020, 8:30, Разное

Человек, заразившийся COVID-19, может не почувствовать, что он инфицирован, поскольку болезнь иногда протекает в легкой форме. Специалисты Оксфордского университета Великобритании озвучили пять скрытых симптомов при коронавирусе.

Одним из них является потеря обоняния и вкуса. Заразившийся COVID-19 человек может ощущать в животе неприятные проявления, не связанные с употреблением трудноперевариваемых продуктов. О наличии в организме коронавирусной инфекции может указывать расстройство кишечника и диарея. В перечень скрытых симптомов британские медики включили фолликулярный конъюнктивит, покраснение глаз, зуд. Человек, инфицированный коронавирусом, может испытывать усталость даже без изнурительной физической нагрузки.

При появлении таких симптомов, свидетельствующих о легкой форме протекания болезни, стоит следить за своим самочувствием. В случае осложнений – повышении температуры, появлении лихорадки и трудностей с дыханием необходимо обратиться к семейному врачу.