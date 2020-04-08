Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

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08.04.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть растут в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.02 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% – до 32,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 5,76%, до 24,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ будет более успешной, чем в начале марта. На ней запланировано обсудить возможное сокращение добычи нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Оптимизм перед встречей ОПЕК+ перевешивает статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам минувшей недели подскочили сразу на 11,9 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 9,2 млн баррелей.

Ранее стало известно о возможном радикальном сокращении добычи нефти ОПЕК.



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