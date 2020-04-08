 

«Среди вас очень сложно»: Евгений Гор прервал молчание после госпитализации Надежды Бабкиной

08.04.2020, 8:30, Разное

Возлюбленный эстрадной исполнительницы Надежды Бабкиной Евгений Гор на странице в Instagram оставил первую публикацию после госпитализации 70-летней знаменитости. Он не прокомментировал состояние певицы, обнародовав «туманное послание» со словами: «Среди вас очень сложно».
Пару дней назад появилась информация о госпитализации Надежды Бабкиной якобы с подозрением на коронавирус COVID-19. Семья и возлюбленный певицы Евгений Гор не давали комментариев относительно ситуации, хотя последний сначала говорил, что с Надеждой Георгиевной всё в порядке, и она находится дома. Позже директор знаменитости рассказал о диагностированной у неё пневмонии и отрицательном результате анализа на коронавирус, а Гор хранил молчание и лишь в недавней публикации в соцсети его нарушил, но при этом не внёс абсолютно никакой ясности в интересующий общество вопрос о самочувствии жены.

Пост гражданского супруга Бабкиной представляет собой цитату, в которой говорится о «падении человечества», что относится к большинству людей, и из-за этого среди них сложно находиться. В подписи Евгений Гор оставил лишь смайл, выражающий эмоцию грусти или разочарования. В комментариях фолловеры желают Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления, а вот ее мужу рекомендуют меньше обращать внимания на досужие домыслы и «происки недоброжелателей».



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