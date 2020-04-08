В Великобритании наблюдали черный треугольный НЛО

08.04.2020, 8:30, Разное

Наблюдения неопознанных воздушных объектов в последнее время были зарегистрированы по всему миру: в Австралии, Канаде, Франции, Италии и Англии в Великобритании. Буквально свеженькое наблюдение от очевидца:

«18 марта 2020 года я гулял с четырьмя друзьями по старому форту Освестри Хилл в Шропшире, Великобритания. Мы остановились перекусить, и пока разливали чай, вдруг услышали гул и жужжание, приближающиеся к нам сзади и с северо-запада. Мы обернулись, и буквально в небе прямо перед нами возник очень странный треугольный объект, который явно не был каким-либо самолетом.

Он медленно двигался к нам, и на довольно низкой высоте, я бы сказал, около 400–500 футов (120–150 метров). От сделал поворот и полетел справа налево впереди нас, направляясь на юг к городу Шрусбери. Объект выглядел довольно странно и издавал странный гул, когда пролетал мимо.

Я отставной авиадиспетчер Королевских ВВС с 20-летним стажем и никогда не видел ничего подобного до ухода в отставку в 2019 году. Я полностью осведомлен обо всех технологиях беспилотных летательных аппаратов в армии, и могу подтвердить, что это не было чем-то даже отдаленно близким к этому! В свое время я видел несколько довольно экзотических самолетов, и они базировались в таких местах, как база Боскомба, но этот корабль не похож ни на что, что я видел раньше!»

Хотя наблюдения НЛО увеличились за последние 30 лет, сообщения о неопознанных летающих объектах в форме черных треугольников существуют уже сотни лет, и первое наблюдение этого явления произошло в Нюрнберге в середине 1500-х годов.