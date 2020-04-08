 

Во Франции проститутки из-за эпидемии остались без работы

08.04.2020, 8:28, Разное

В Federation Parapluie Rouge считают, что некоторые проститутки из-за падения доходов лишились жилья. Это произошло из-за того, что меры по ограничению перемещений серьезно сказались на их доходе.

Federation Parapluie Rouge говорят, что для занятых в секс-индустрии необходимо «установить, по меньшей мере, на время карантина, минимальный достойный и безусловный доход». Если этого не произойдет, говорят в организации, то занятые в торговле телом женщины будут вынуждены продолжать работать, ставя тем самым под угрозу свое здоровье и здоровье клиентов.

Во Франции проституция является противозаконной для потребителей. Наказания для тех, кто торгует своим телом, не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах остались без работы проститутки из амстердамского квартала Красных фонарей.



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