Мнение: О тихой подготовке президента Путина к большой войне

08.04.2020, 8:18, Разное

Всё тайное становится явным в наш век информационной прозрачности. Достаточно лишь внимательно посмотреть и немного поискать.

Ни для кого не секрет, что в отношении сограждан и бизнеса, не связанного с уважаемыми людьми, нынешняя кремлёвская #власть, заняла позицию собаки на сене. Располагая бездефицитным бюджетом и огромными финансовыми резервами, она, словно скупой рыцарь, совсем не рвётся помогать тем, кому сама же сильно усложнила жизнь всякими некарантинами. Из-за чего #Россия потеряет минимум 5% ВВП в этом году по самым скромным прогнозам.

Отчего так? В том ли дело, что, как витийствуют некоторые горячие головы, нынешний российский президент Владимир #Путин считает все наличествующие сейчас резервные активы и фонды своей кубышкой и руководствуется банальной жадностью? Или секрет в чём-то другом?

В то время как все лидеры на планете соревнуются во все более масштабных расходах бюджетных средств, #Кремль придерживает сотни миллиардов долларов золотовалютных резервов и не распечатывает ФНБ, который как раз и создан как резерв на «чёрный день». На Западе пакеты госпорддержки пострадавшим от ограничительных мер, введённых правительствами в целях остановки #коронавирус­ной эпидемии, оцениваются в 5-8-10% ВВП. #Россия в тех же целях… ввела новые налоги, а все меры государственной помощи оцениваются в 2% ВВП и в реальности, вероятно, окажутся даже скромнее.

Меж тем финансовые ресурсы российского правительства и местных властей оцениваются в 18 трлн руб. Эта сумма включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на #нефть выше 42,4 долл. за баррель, а также рублёвые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС). То есть, международные резервы, которыми управляет ЦБ РФ, в эти триллионы по большей части не входят, кроме валютной части ФНБ, размещённой Банком России по поручению Минфина в иностранные активы.

Иначе говоря, #деньги есть. Но гражданам и бизнесу всё равно предложено держаться.

На первый взгляд, логика более чем спорная. Отсутствие господдержки в чрезвычайной, по сути, ситуации, вероятно, приведёт к массовой безработице, банкротствам, а также к глубокому экономическому спаду. В итоге это выльется в недобор налогов, сокращение бюджетов всех уровней и социально-политический #кризис. Но власти устами столичного мэра Сергея Собянина объяснили свою рачительность двумя словами: «Бюджеты треснут» (если всем помогать).

Вроде бы – #жадность.

Но не только она, и даже не столько. Просто #резервы потребны для иного.

Отклонив в начале марта предложение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении нефтедобычи, Россия, по сути, стала инициатором глубокого падения мировых цен на «чёрное золото». Многие заявили тогда, что тем самым наша страна де-факто развязала ценовую войну на нефтяном рынке, хотя все основные ходы сделали всё же саудиты. Они нарастили нефтедобычу, залили сырьём все танкеры и начали демпинговать на европейском направлении. Но то была всё же не война, а демонстрация силы и недвусмысленный ультиматум со стороны шейхов. Который многих шокировал.

Но настоящая война за передел глобального нефтяного рынка ещё только начинается. Помимо России с #ОПЕК, в неё вступают #США и Канада. На этой неделе, если ничто не помешает, пройдёт разведка боем – давно анонсированная и пару раз переносившаяся министерская встреча нефтедобывающих держав. А вот далее… возможно всё.

В такой ситуации #Кремль, судя по его поведению, продолжает подготовку к войне цен и нервов. Даже сейчас он сфокусирован в первую очередь на сбережении своих огромных финансовых резервов, невзирая на мольбы и стоны, и рассчитывает на то, что ресурсов для покрытия выпадающих нефтяных доходов может хватить на несколько лет. A la guerre comme à la guerre, и ничего более.

Вот только кто выйдет из этой войны победителем, а кто станет жертвой?

Кому придётся подписывать капитуляцию?