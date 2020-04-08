 

Никасу Сафронову выбили зуб в ДТП в день рождения

08.04.2020, 8:08, Новости дня

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в первые часы своего дня рождения в центре Москвы, сообщили СМИ.

По словам художника «Пятому каналу», поздно вечером он отправился в магазин, чтобы купить все необходимое для празднования, при этом за рулем автомобиля находился его брат.

«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет, и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», – рассказал Сафронов.

Он добавил, что ДТП произошло из-за заснувшего водителя такси, не справившегося с управлением и врезашегося в автомобиль каршеринга, который затем отбросило в его машину.

По его словам, в каршеринговом автомобиле находились молодой человек и девушка, которую с сотрясением мозга госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У самого художника после аварии не сгибается палец на руке.

«Зуб шатается и губу разбил», – пожаловался Сафронов.



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