 

В Таиланде подтвердили смерть россиянина от коронавируса

08.04.2020, 8:08, Новости дня

Минздрав Таиланда подтвердил, что среди умерших в стране от коронавируса есть 48-летний россиянин.

Гражданин РФ умер в Паттайе, передает ТАСС.

Отмечается, что за сутки власти Таиланда зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 2 тыс. 369. Выздоровели в общей сложности 888 человек, зафиксировано 30 летальных исходов.

Напомним, 5 апреля заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин сообщил о смерти россиянина из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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