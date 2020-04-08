Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек

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08.04.2020, 7:55, Новости дня

Во Франции число жертв коронавирусной инфекции достигло вечером 7 апреля 10 328. Такие данные озвучил руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает Le Figaro.

За последние 24 часа в больницах скончалось 607 больных COVID-19, в домах престарелых – 820.

Саломон рассказал, что в реанимации находится 7131 пациент, большинство из которых в возрасте от 60 до 80 лет, 82% умерших – люди старше 70 лет.

По его словам, эпидемия продолжает прогрессировать.

Вылечилось от коронавирусной инфекции, по официальным данным, более 19 тыс. человек, “не считая десятков тысяч людей, которые выздоровели, не пройдя через больницу”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,43 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 133 человека умерли.

Франция занимает четвертое место в мире по числу инфицированных коронавирусом и третье – по числу умерших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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