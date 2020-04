Создатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

08.04.2020, 7:55, Новости дня

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси объявил 7 апреля о перечислении $1 млрд своих средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в соцсети.

Дорси отметил, что эта сумма является его долей в компании Square Inc. и составляет примерно 28% его состояния.

Глава Twitter опубликовал ссылку на сервис, где можно отслеживать состояние средств.

I’m moving * 1B of my Square equity ( * 28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,43 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 133 человека умерли.