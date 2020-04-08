Боевики обстреляли Марьинку, ранена местная жительница

08.04.2020, 7:55, Новости дня

7 апреля вследствие обстрела боевиков ранение получила жительница Марьинки Донецкой области. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Около 16.00 вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по окрестностям города Марьинка. В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу Курахово и оказали квалифицированную медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что состояние здоровья раненой удовлетворительное, от госпитализации она отказалась.

“Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей”, – подчеркнули в пресс-центре.

Сьогодні, 7 квітня, близько 16.00, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по околицях міста… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 7. aprill 2020

Всего на протяжении 7 апреля боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, отметили 8 апреля в Facebook в штабе операции Объединенных сил.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

“По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс”, – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.