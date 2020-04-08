В Сети появились первые обзоры фитнес-браслета Redmi Band

08.04.2020, 7:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi недавно презентовал первый собственный фитнес-браслет Redmi Band. Обзоры новинки, продажа которой должна начаться уже 9 апреля, появились в Сети.

Ранее суббренд Xiaomi специализировался на выпуске смартфонов, но благодаря выходу Redmi Band удалось расширить ряд собственных продуктов. Фитнес-браслет в сравнении, к примеру, с Mi Band, визуально отличается, имея более «угловатую» форму. Гаджет оснащён 1,08-дюймовым цветным жидкокристаллическим дисплеем и может до двух недель работать без подзарядки при условии соблюдения обычного режима.

Redmi Band позволяет пользователю контролировать длительность и качество сна, отслеживать частоту сокращений сердечной мышцы при нагрузках и без таковых, а также несколько видов физической активности. Фитнес-браслет влагоустойчив, но длительное погружение под воду не выдержит. Для зарядки в корпус гаджета встроен разъём USB-A, что позволяет подключаться напрямую. Redmi Band производитель оценил в 13 долларов, и уже с 9 апреля его смогут приобрести поклонники бренда.