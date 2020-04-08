 

В Сети появились первые обзоры фитнес-браслета Redmi Band

08.04.2020, 7:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi недавно презентовал первый собственный фитнес-браслет Redmi Band. Обзоры новинки, продажа которой должна начаться уже 9 апреля, появились в Сети.
Ранее суббренд Xiaomi специализировался на выпуске смартфонов, но благодаря выходу Redmi Band удалось расширить ряд собственных продуктов. Фитнес-браслет в сравнении, к примеру, с Mi Band, визуально отличается, имея более «угловатую» форму. Гаджет оснащён 1,08-дюймовым цветным жидкокристаллическим дисплеем и может до двух недель работать без подзарядки при условии соблюдения обычного режима.

Redmi Band позволяет пользователю контролировать длительность и качество сна, отслеживать частоту сокращений сердечной мышцы при нагрузках и без таковых, а также несколько видов физической активности. Фитнес-браслет влагоустойчив, но длительное погружение под воду не выдержит. Для зарядки в корпус гаджета встроен разъём USB-A, что позволяет подключаться напрямую. Redmi Band производитель оценил в 13 долларов, и уже с 9 апреля его смогут приобрести поклонники бренда.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Скандалы: Порнополитика Павленского

01.04 / Синоптик рассказала москвичам о погоде в начале апреля

12.02 / Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

24.04 / Мнение: Письмо: “Почему баба всегда виновата?”

16.01 / Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

25.03 / В Сети обсуждают вероятный развод лидера Little Big Ильи Прусикина с супругой Ириной Смелой

06.04 / Космонавты на российских космических станциях видели НЛО и ангелов

23.03 / Джорджо Армани выкупил полосы в 60 итальянских газетах для публикации слов благодарности медработникам

05.03 / Мнение: Как различать голых мужчин в искусстве

30.03 / Во Владимирской области с подтвержденным COVID-19 умер мужчина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска